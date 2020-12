Grüne fordern Einsatz von Mehrwegverpackungen im Onlinehandel

Berlin (ots) - Die Grünen fordern angesichts des zunehmenden Verpackungsmüllsdurch den Onlinehandel die Einführung eines Mehrwegsystems. "Überall dort, woMehrwegprodukte ökologisch vorteilhaft sind, müssen sie einen gesetzlichverankerten Vorrang vor Einwegprodukten haben", sagte Bettina Hoffmann, bei denGrünen Sprecherin für Umweltpolitik, dem Tagesspiegel (Montagausgabe). IhrerAnsicht nach sollte das auch für den Versandhandel gelten. "Wir warten schonlange darauf, dass die Umweltministerin eine gesetzliche Grundlage schafft, umVersandpakete in benutzerfreundliche Mehrwegsysteme zu überführen."Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat das Thema durchaus erkannt. Sieerhofft sich derzeit weitere Erkenntnisse aus einem Forschungsprojekt, in dessenRahmen unter anderem die Onlinehändler Otto und Tchibo Mehrwegverpackungengetestet haben. Bislang konnten sich solche Versandtaschen, die Kunden an denHändler zurückschicken, aufgrund der höheren Kosten in der Breite nichtdurchsetzen. "Mit Blick auf die Abfallvermeidung müssen Maßnahmen ergriffenwerden, um den Mehrweganteil zu steigern", sagte eine Sprecherin desMinisteriums dem Tagesspiegel. Sie schränkte allerdings ein: Man könneOnlinehändler kaum zum Einsatz von wiederverwendbaren Taschen zwingen. Das geheallein rechtlich nicht: "Einer gesetzlichen Pflicht, bestimmte Verpackungen zuverwenden, stünde das europäische Recht entgegen."https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/mehr-pakete-mehr-verpackungsmuell-wie-produkte-nachhaltig-verschickt-werden-koennten/26736924.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/2790/4796069OTS: Der Tagesspiegel