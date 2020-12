DUISBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit vergleichsweise geringen Kaufanreizen und mäßigen Aussichten gehen Autohersteller und Händler ins neue Jahr. Neben der wieder um drei Punkte höheren Mehrwertsteuer dürften in den kommenden Monaten auch die neuerlichen härteren Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für weniger Neuwagenverkäufe sorgen, berichtet das Duisburger CAR-Institut in seiner regelmäßigen Marktstudie.

In den Monaten Januar und Februar werde die Zahl der in Deutschland neu zugelassenen Autos jeweils um rund 20 Prozent zu den Vorjahresmonaten sinken. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer das zweite Jahr in Folge weniger als 3 Millionen Neuwagenverkäufe auf dem deutschen Markt.