Pressestimme 'Süddeutsche Zeitung' zu Deutschlands Rolle in der Welt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 21.12.2020, 05:35 | 42 | 0 | 0 21.12.2020, 05:35 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zu Deutschlands Rolle in der Welt Deutschland muss sich auf ein Jahr einstellen, in dem nicht weniger, sondern deutlich mehr von der stärksten Volkswirtschaft der Europäischen Union erwartet werden wird. Sehr spät und erst unter dem Druck der Pandemie hat Merkel zu jenem belastbaren Bündnis mit Macron gefunden, das unbedingt fortgeführt werden muss. Auch der neue US-Präsident Joe Biden wird starke Partner brauchen, um nach der Katastrophe des Trumpismus Halt zu finden. Wer auch immer Merkel nachfolgt, wird sich eine Einarbeitungszeit nicht erlauben können. Die vergangenen Jahre haben bewiesen, dass es auf Deutschland ankommt. Die Welt brauche Deutschland, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Bundestag. Sein Lob wird verfliegen, diese Mahnung bleibt./be/DP/zb



