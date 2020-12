Netflix hat für Sisi-Serie Hauptdarstellerin gefunden

BERLIN (dpa-AFX) - Netflix verfilmt das Leben der österreichischen Kaiserin Sisi mit der Jungschauspielerin Devrim Lingnau in der Hauptrolle. Das teilte der Streamingdienst am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die sechsteilige Streamingserie über Elisabeth von Österreich-Ungarn - auch als Sisi oder fälschlich Sissi bekannt - hat den Arbeitstitel "The Empress".

Zuschauer kennen die 1998 geborene Devrim Lingnau unter anderem aus dem Kinodrama "Auerhaus" (2019) und Gastauftritten in Krimireihen wie "Unter Verdacht" oder "Der Kriminalist". Die zweite Hauptrolle als Kaiser Franz Joseph I. übernimmt Philip Froissant (26). Er ist demnächst schon im Netflix-Thriller "Schwarze Insel" zu sehen.