ENCAVIS AG veräußert Minderheitsanteil von 49% an Windparkportfolio in Österreich

21.12.2020 / 07:00

Encavis veräußert Minderheitsanteil von 49% an Windparkportfolio in Österreich

Hamburg/Wien, 21. Dezember 2020 - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard), veräußerte 49 Prozent seines Windparkportfolios in Österreich an den größten regionalen österreichischen Energieversorger, die WIEN ENERGIE GmbH. Die drei Windparks "Pongratzer Kogel" und "Herrenstein" in der Steiermark sowie "Zagersdorf" im Burgenland stehen für eine Erzeugungskapazität von insgesamt 36,2 MW.

"Der erneute Verkauf von Minderheitsanteilen eines Windparkportfolios bleibt unsere Leitlinie für die Stärkung unserer internen Finanzierungskraft sowie die weitere Diversifizierung unseres Portfolios", erläuterte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, diese strategische Weichenstellung des Konzerns.

Die strategische Weichenstellung des Encavis-Konzerns, Minderheitsanteile von bis zu 49 Prozent an ausgewählten Windparks an institutionelle Investoren oder Energieversorger zu veräußern, setzt bestehende Cash-Reserven zur Investition in weitere Projekte frei, bestätigt die bilanziellen Wert-ansätze der Assets des bestehenden Portfolios (nach IFRS) und resultiert in Buchgewinnen im Einzelabschluss (nach HGB). "Wir freuen uns, dass wir mit dieser, im Wettbewerb einer sehr großen Zahl verschiedenster Bieter abgeschlossenen Transaktion erneut den Nachweis der Werthaltigkeit unseres bestehenden Portfolios liefern können. Unsere selektive Akquisition sowie die technische und kaufmännische Optimierung unserer Parks schafft erhebliche Werte - wie dieses Beispiel wiederholt zeigt. Dieser bereits in unseren prognostizierten Kennzahlen für dieses Jahr enthaltene Wertnachweis bestätigt erneut die Erreichung unserer Guidance 2020", betonte Dr. Christoph Husmann, CFO der Encavis AG, die positiven finanziellen Effekte dieser Transaktion.







