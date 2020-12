---------------------------------------------------------------------------

ADLER Group: Immobilien für EUR 75,7 Millionen mit Aufschlag zum Buchwert veräußert



* 1.605 Mieteinheiten für EUR 75,7 Millionen mit leichtem Aufschlag zum Buchwert veräußert



* Immobilien erzielen jährliche Nettomieteinnahmen von EUR 4,8 Millionen bei einer Leerstandsquote von 17,45 Prozent und einer Durchschnittsmiete von EUR 5,21 pro qm/Monat



* Transaktion trägt zu Verschlankung des Portfolios bei und ist Teil der Anstrengungen zur Stärkung der Finanzierungsstruktur

* Abschluss für März 2021 erwartet



Berlin, 21. Dezember 2020 - Die Adler Real Estate AG, eine Tochtergesellschaft der Adler Group S.A., hat heute ein verbindliches Sale and Purchase Agreement mit der OMEGA AG, München, einem privaten Immobilien-Unternehmen abgeschlossen, das die Veräußerung von 1.605 Wohn- und Gewerbeeinheiten zu einem Preis von EUR 75,7 Millionen beinhaltet. Das entspricht einem leichten Aufschlag zum Buchwert, wie er zum Abschluss des dritten Quartals ermittelt wurde. Diese Transaktion zeigt erneut, dass der deutsche Wohnimmobilienmarkt von den aktuell vorherrschenden, makroökonomischen Unsicherheiten weitgehend unberührt geblieben ist. Die Immobilien befinden sich in Borna, Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede. Die Mieteinheiten erzielen jährliche Nettomieteinnahmen in Höhe von EUR 4,8 Millionen, weisen eine Leerstandsquote von im Durchschnitt 17,45 und in der Spitze bis zu 27 Prozent und eine Durchschnittsmiete von EUR 5,21 pro qm/ Monat auf.



Die Transaktion steht im Zusammenhang mit der Absicht, das Portfolio weiter zu verschlanken und wird sich positiv auf alle operativen Kennzahlen auswirken. Sie führt zudem zu einer Verringerung des LTV um 30 Basispunkte und trägt so dazu bei, das für diese Kennzahl mittelfristig gesetzte Ziel von 50 Prozent zu erreichen. Der Abschluss wird für März 2021 erwartet.

Kontakt



Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@Adler-group.com



---------------------------------------------------------------------------

21.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adler Group S.A.

1B Heienhaff

1736 Senningerberg

Luxemburg

Telefon: +352 278 456 710

Fax: +352 203 015 00

E-Mail: investorrelations@adler-group.com

Internet: www.adler-group.com

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX

EQS News ID: 1156477



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1156477 21.12.2020



°