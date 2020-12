Das Ganze wurde zudem von einem sich deutlich aufhellenden Chartbild flankiert, denn zuletzt konnte Brent C.O. hier Akzente setzen und wichtige charttechnische Hürden überspringen…

Die Einigung der OPEC+ von Anfang Dezember über die Förderstrategie ab 2021 (wir berichteten in der letzten Kommentierung darüber), einige sehr robuste Konjunkturdaten sowie der schwache Dollar haben Brent C.O. zuletzt wichtige Impulse geben können. Das Thema mögliches US-Konjunkturpaket „wabert“ ebenfalls.

Unsere letzte Kommentierung zu Brent C.O. schlossen wir mit „[…] Brent C.O. steht vor einer weiteren Weichenstellung. Hierzu müsste nun allerdings der Bereich von 50,0 US-Dollar überwunden werden. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 50,0 US-Dollar könnte die Widerstände bei 54,5 US-Dollar und 60,0 US-Dollar als potentielle Bewegungsziele aktivieren. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 46,5 US-Dollar begrenzt. Sollte es unter die 43,5 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.“



Blicken wir auf die aktuellen Daten der EIA (Energy Information Administration). Die EIA gab die US-Rohöllagerbestände per 11.12. mit 500,1 Mio. Barrel an. Damit wurde im Vergleich zur Vorwoche ein leichter Rückgang um 3,1 Mio. Barrel verzeichnet. Die aktuellen Zahlen kamen im Rahmen der Erwartungen liegend herein und boten so kein Überraschungspotential. Der Gesamtbestand in Höhe von 500,1 Mio. Barrel liegt noch immer etwa 10 Prozent über dem für diese Jahreszeit entsprechenden Durchschnittsniveau der letzten 5 Jahre. Die EIA gab die Ölproduktion in den USA für die Woche zum 11.12. mit 11,0 Mio. bpd (barrels per day) an. Zum Vergleich: In der Woche zum 04.12. lag die Ölproduktion in den USA bei 11,1 Mio. bpd.

Brent C.O. gelang es zuletzt, die psychologisch wichtige Marke von 50,0 US-Dollar zu überspringen. Damit wurde ein wichtiges Kaufsignal installiert. Nun muss es darum gehen, dem Ausbruch Relevanz zu verleihen. Unter diesem Aspekt ist jeder Tag oberhalb von 50,0 US-Dollar ein guter Tag. In der aktuellen Konstellation sollten Rücksetzer auf 46,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite kommt das nächste potentielle Bewegungsziel von 54,5 US-Dollar so langsam in Reichweite. Übergeordnet sind unverändert die 60,0 US-Dollar ein Thema.