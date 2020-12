Die Rekordjagd des Index steht zunehmend auf wackligen Beinen. Zwar stimmt noch immer die Richtung, sprich der Index will unverändert nach oben, doch die Dynamik ist dem S&P 500 zuletzt etwas abhanden gekommen.

Der marktbreite S&P 500 konnte am Freitag (18.12.) noch einmal ein neues Hoch markieren, ehe ihm zum Tages- und damit zum Wochenausklang etwas die Puste ausging. Die Rekordjagd des Index steht zunehmend auf wackligen Beinen. Zwar stimmt noch immer die Richtung, sprich der Index will unverändert nach oben, doch die Dynamik ist dem S&P 500 zuletzt etwas abhanden gekommen. Das Ganze wirkt etwas „gequält“, um es einmal umgangssprachlich zu formulieren. Nichtsdestotrotz gelang es dem Index, im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung in unserer E-Mail-Ausgabe vom 30.11. weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen.

Rückblick. Damals hieß es unter anderem „[…] Der marktbreite S&P 500 legte in den letzten Wochen eine beeindruckende Zwischenrally an den Tag. Ausgehend vom markanten Verlaufstief, das der Index Ende Oktober bei 3.250 Punkten markierte, installierte sich eine veritable Aufwärtsbewegung, die den Index auch über das bis dahin gültige Hoch bei 3.590 Punkten führte. Mit aktuell knapp 3.640 Punkten hat sich der S&P 500 bereits etwas von dem Ausbruchsniveau entfernen können; unserer Meinung nach allerdings nicht entscheidend. Zuletzt wirkte der Index zudem verhalten. Kurzum. Der Index befindet sich in einer entscheidenden Phase. Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Im Chart sind sehr schön die beiden markanten Hochs aus dem September und dem Oktober dieses Jahres, die in den Bereichen von 3.590 Punkten und von 3.550 Punkten ausgebildet wurden, zu erkennen. Auf der Unterseite bildete sich stattdessen im Bereich von 3.250 Punkte / 3.200 Punkte ein Doppelboden heraus. Mit anderen Worten. Ein potentieller Doppelboden steht / stand einem potentiellen Doppeltop gegenüber. Aus bullischer Sicht war es daher eminent wichtig, dass der Index die eingangs thematisierte Zwischenrally lancieren und das potentielle Doppeltop somit zumindest aufweichen konnte. Ob er es letztendlich final aushebeln kann, bleibt noch abzuwarten und dürfte maßgeblich von der Entwicklung in den nächsten Tagen abhängen. Unserer Meinung nach reicht das bisherige Ausmaß (aktuelles 52-Wochen-Hoch wurde bei 3.645 Punkten markiert) des Vorstoßes nicht aus, um hinter dem Doppeltop bereits einen Haken machen zu können. Die nächsten Tage werden entscheidend. Idealerweise kann der Index seinen Weg auf der Oberseite weiter fortsetzen und sich so vom Niveau 3.590 / 3.550 Punkte weiter lösen. Ein Rücksetzer unter die 3.550 Punkte sollte tunlichst vermieden werden, um das Ausbruchsszenario nicht doch noch gefährden. […]“

Der S&P 500 nahm das Thema „potentielles Doppeltop“ in der Folgezeit aber vom Tisch und dehnte seinen Vorstoß immer weiter aus. Die bereits zum damaligen Zeitpunkt zu beobachtende verhaltene Bewegungsdynamik prägte allerdings auch das Handelsgeschehen über weite Strecken der letzten Wochen.

Der S&P 500 markierte am Freitag (18.12.) mit knapp 3.727 Punkten ein neues Hoch und beendete den Freitagshandel knapp darunter liegend bei 3.709 Punkten. An einer Fortsetzung des bullischen Szenarios gibt es somit eigentlich nicht viel zu rütteln. Und dennoch wirkt das Ganze etwas wacklig, um nicht zu sagen, fragil. Insofern wird es unserer Meinung nach eminent wichtig sein, wie der S&P 500 in die neue Handelswoche starten wird, die ja aufgrund der Feiertage verkürzt ist.

Hier warten noch ein paar wichtige US-Konjunkturdaten auf den S&P 500; ein kurzer Auszug:

Dienstag, 22.12., u.a. US-BIP, Daten Konsumausgaben

Mittwoch, 23.12., u.a. Auftragseingänge langlebiger Güter, US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan)

Kurzum: Der Index befindet sich in einer überaus spannenden Phase. Das Momentum ist dem Index zuletzt etwas abhanden gekommen. Der S&P 500 wirkt ein wenig entkräftet und ausgelaugt. Er bedarf offenkundig frischer Impulse. Doch woher sollen diese kurzfristig kommen? Die Fed-Entscheidungen sind eingepreist. Die anstehenden Feiertage dürften eher für Zurückhaltung sorgen… Hier muss man abwarten. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem S&P 500 gelingen würde, Rücksetzer auf den Bereich von 3.590 / 3.550 Punkte zu begrenzen. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.