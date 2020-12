Apple – der Schein für Bullen! Gastautor: Daniel Saurenz | 21.12.2020, 07:35 | 51 | 0 | 0 21.12.2020, 07:35 | Apple kletterte am vergangenen Dienstag um fünf Prozent. Die Prognose für den iPhone-Absatz wurde um 30 Prozent angehoben. Überraschend? Nein. Es gab Anzeichen, dass sich das erste 5G-Iphone sehr gut verkaufen wir. In unserem Börsendienst gab es in der vergangenen Woche die entsprechenden Produkte, die wir weiterhin empfehlen. Unsere Mail vom 09.12: Liebe Abonnenten, Als Aktie des Tages blicken wir auf Apple. Apple ist 2020 enorm gelaufen, dafür gibt es jedoch handfeste Gründe. Man kann in sämtlichen Produktkategorien besser aufstellen, teils mit enormen Sprüngen. Wir geben euch daher unten einen Abriss über die aktuelle Entwicklung bei iPhones, Mac’s und Zubehör. Einen spannenden Capped-Bonus bietet die Citi mit der WKN KB7E24 mit 20 Prozent Barriereabstand und 26 Prozent p.a. Rendite. Mit Discount-Calls kann man den Rendite-Turbo einlegen. Die WKN MA1YVH zahlt 63 Prozent, wenn Apple im Juni 2021 über 120 Dollar notiert. Unter 110 Dollar verfällt der Schein wertlos.



