Unsere letzte Kommentierung zu Kupfer überschrieben wir vor einigen Tagen mit „Kupfer – Mit Vehemenz nach oben!“. Diese Überschrift hätten wir auch heute wählen können, denn Kupfer ließ auch zuletzt nicht nach.

Bei Kupfer manifestieren sich auf eindrucksvolle Art und Weise die Erwartungen der Marktakteure, dass sich das Wirtschaftswachstum und damit die Nachfrage nach Kupfer auf absehbare Zeit wieder beleben wird. Wir haben erneut einen 10-Jahres-Chart bemüht, um die aktuelle Konstellation adäquat darstellen zu können.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung hieß es an dieser Stelle unter anderem „[…] Unsere skizzierten Bewegungsziele von 3,2 / 3,3 US-Dollar und 3,5 US-Dollar wurden mittlerweile erreicht. Doch das Industriemetall will offenkundig weiter nach oben. Noch scheint der Druck auf der Oberseite nicht nachlassen zu wollen. Wie heißt es so schön an der Börse? Die Hausse nährt die Hausse! Kupfer liefert einen weiteren Beleg hierfür. […] Im oberen Chart ist sehr gut zu erkennen, dass das Aufwärtsmomentum mit jedem überwundenen Widerstand bzw. mit jedem frisch generierten Kaufsignal zugenommen hat. Insbesondere den Ausbruch über den Widerstandsbereich 3,2 / 3,3 US-Dollar kann man in diesem Zusammenhang anführen. Mit dem Ausbruch über die 3,5 US-Dollar hat sich ein weiteres Kaufsignal aktiviert, das Kupfer aus charttechnischer Sicht bis auf 3,7 US-Dollar bzw. 3,8+ US-Dollar führen könnte…“

In den letzten Handelstagen gab es weitere positive Impulse für Kupfer, sodass das Industriemetall seinen Weg auf der Oberseite fortsetzen konnte. So fielen in China beispielsweise die aktuellen Daten zur Industrieproduktion robust aus und in den USA überraschte der Markit PMI Herstellung positiv. Gleichzeitig stand aber auch der US-Notenbanktermin im Fokus. Die Fed lieferte den Finanzmärkten genau das, was diese hören wollten. Der US-Dollar erlitt daraufhin einen weiteren Schwächeanfall, was wiederum den Edel- und Industriemetallen in die Karten spielte…

Die Entwicklung der Lagerbestände stützt die aktuelle Entwicklung des Kupferpreises. So sinken beispielsweise die Bestände an der LME seit einiger Zeit wieder deutlicher…

Kurzum: Impfstoffhoffnungen, robuste Konjunkturdaten und die Aussicht auf weiterhin offene Geldschleusen der Notenbanken sowie Hoffnungen auf ein neues US-Konjunkturpaket kreieren für Kupfer unverändert eine preistreibende Gemengelage. Hinzu kommt noch der technische Aspekt. Die aktivierten Kaufsignale befeuern die Rally bei Kupfer zusätzlich. Über kurz oder lang wird es ob der überkauften Lage Rücksetzer geben. Die Bewegung ist überkauft. Der beachtliche Abstand des Kupferpreises zu seiner 200-Tage-Linie liefert diesbezüglich ein wichtiges Indiz. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 3,5 US-Dollar abspielen würden. In jedem Fall sollte die Zone 3,2 / 3,3 US-Dollar nicht unterschritten werden. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Auf der Oberseite bleibt der Bereich von 3,7 bis 3,8+ US-Dollar als potentielles Bewegungsziel aktiv.