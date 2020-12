Und genau diese Konsolidierung könnte nun vor ihrem Ende stehen, wie ein Blick auf den unteren Chart deutlich zeigt.

Das Jahr 2020 war für Weizen, wie für die anderen Rohstoffe auch, ein wechselvolles Jahr. Die Preisentwicklung in 2020 wurde hierbei aber maßgeblich von der fulminanten Aufwärtsbewegung dominiert, die Weizen nach mehrmonatiger Korrektur Ende Juni im Bereich von 4,7 US-Dollar initiierten konnte und die den Preis bis Oktober noch einmal auf knapp 6,4 US-Dollar führte, ehe eine weitere Konsolidierungsphase einsetzte.

Und genau diese Konsolidierung könnte nun vor ihrem Ende stehen, wie ein Blick auf den unteren Chart deutlich zeigt.



Betrachten wir die aktuelle Situation bei Weizen zunächst aus der charttechnischen Perspektive. Ausgehend vom Oktober-Hoch konsolidierte der Preis. Die bisherige Preisentwicklung lässt sich in das Korsett einer bullischen Flagge (rot dargestellt) pressen. Innerhalb dieser potentiellen Flagge bildete Weizen im Bereich von 5,6 US-Dollar an markantes Tief aus, das nun unter allen Umständen nicht mehr unterschritten werden sollte, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage unerlässlich.

Von diesem Tief ausgehend initiierte Weizen nun einen Vorstoß auf der Oberseite. Infolgedessen wurde der Bereich von 5,85 / 6,0 US-Dollar zurückerobert. Zudem sieht es derzeit danach aus, dass Weizen die Flagge über die Oberseite verlassen könnte. Noch fehlt diesem Vorstoß allerdings Durchschlagskraft. Bereits ein Rücksetzer unter die 5,85 US-Dollar würde den Ausbruchsversuch wieder neutralisieren. Im bullischen Idealfall setzt sich Weizen jetzt in Richtung 6,4 US-Dollar ab. Jedoch erst bei einem signifikanten Ausbruch über die 6,4 US-Dollar würde sich Bild aus charttechnischer Sicht klären.

Rückenwind kam zuletzt von fundamentaler Seite. Kürzlich stand der vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Dezember im Fokus. Und dieser hatte bezüglich Weizen durchaus einige positive Aspekte zu bieten.

So wurden für das Erntejahr 2020 / 2021 die Projektionen für die globalen Lagerendbestände im Dezember-Bericht deutlich reduziert. Ging man im November-Report in den Projektionen noch von globalen Lagerendbeständen für Weizen in Höhe von 320,45 Mio. Tonnen für 2020 / 2021 aus, so wurde dieser Wert im aktuellen Dezember-Report auf 316,50 Mio. Tonnen nach unten korrigiert. Maßgeblichen Anteil an dieser Reduzierung hat wiederum die Annahme, dass sich die Nachfrage im Jahr 2020 / 2021 doch besser entwickeln könnte, als noch im November angenommen.

Unterm Strich wird für das Jahr 2020 / 2021 dennoch ein Aufbau der Lagerbestände erwartet; nur eben nicht mehr ganz so deutlich, wie noch im November-Bulletin erwartet wurde. Zum Vergleich. Im aktuellen Dezember-Report wird ein globaler Lagerbestand zu Beginn (!) des Jahres 2020 / 2021 in Höhe von 300,62 Mio. Tonnen erwartet.