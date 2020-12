Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit „Die Entscheidung naht!“.

Unsere letzte Kommentierung zu USD/JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit „Die Entscheidung naht!“. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und eine Entscheidung zeichnet sich in der Tat ab…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Im Ergebnis der jüngsten Entwicklung ist USD/JPY in die Spitze einer Dreiecksformation gelaufen. Dieses lässt nun wiederum einen dynamischen Bewegungsimpuls erwarten, wobei dessen Richtung noch völlig offen ist. Insofern sei noch einmal auf die zuvor genannten Marken verwiesen. Erholungsversuche erlangen erst Bedeutung, sollten sie den US-Dollar über die 106,0 JPY führen. Auf der Unterseite könnte es hingegen für den Greenback brenzlig werden, wenn er unter die 103,4 JPY abtauchen sollte. In diesem Fall stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf 101,2 JPY nicht mehr viel im Wege. In den nächsten Tagen werden aufgrund des Monatswechsels zahlreiche frische Konjunktur- und Preisdaten veröffentlicht. Diese sorgen für Spannung und könnten dem Währungspaar frische Impulse bringen.“

Der aktualisierte Chart von USD/JPY zeigt, dass das Währungspaar die zuletzt thematisierte Dreiecksformation mittlerweile über die Unterseite aufgelöst hat. Der übergeordnete Abwärtstrend hat sich damit durchgesetzt. Diese Ausbruchsbewegung entwickelte bereits ansprechende Bewegungsdynamik. Der Yen hat gegen den US-Dollar weiterhin das Zepter in der Hand. Aktuell ist der Yen dabei, den US-Dollar unter die eminent wichtige Unterstützung von 103,4 JPY zu drücken. Hier liegt das markante Verlaufstief von Anfang November. Gelingt dem Yen dieses Unterfangen, könnte das für den Greenback ungemütlich werden. Einem Test der markanten März-Tiefs bei knapp 101,2 JPY stünde in diesem Fall nicht mehr sonderlich viel im Wege.

An den Devisenmärkten hat der US-Dollar weiter an Rückhalt eingebüßt. Der Status als Weltleitwährung bröckelt. Der Yen drängt sich hier durchaus als Alternative auf. Die letzte Fed-Sitzung gab dem Greenback keine frischen Impulse; ganz im Gegenteil. Nach der Sitzung des FOMC vom vergangenen Dienstag / Mittwoch (16.12.) bröckelt die US-Dollar weiter…

Der Yen seinerseits profitierte darüber hinaus von einigen sehr robusten japanischen Konjunkturdaten. An dieser Stelle sei stellvertretend auf den zuletzt veröffentlichten Tankan-Bericht verwiesen, der im Großen und Ganzen positiv überraschen konnte. Aus Sicht des Japanischen Yen stehen in den nächsten Handelstagen weitere wichtige Daten an.

Kurzum: Der Japanische Yen hat gegen den US-Dollar nach wie vor das Momentum auf seiner Seite. Der Bruch der Unterstützung von 103,4 JPY (sofern er nicht rasch korrigiert wird) könnte dem US-Dollar weiter zusetzen. Sollte es für den Greenback sogar unter die 101,2 JPY gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Um eine gewisse Entlastung herbeizuführen, muss der US-Dollar zumindest die 104 JPY zurückerobern. Noch besser wäre vor diesem Hintergrund allerdings eine Rückkehr des US-Dollar über die 106 JPY.