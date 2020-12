ZÖRBIG (dpa-AFX) - Seit dieser Woche ist im SDax ein neues Gesicht zu finden: Verbio wurde in den Nebenwerte-Index aufgenommen. Der Hersteller von Biokraftstoffen macht auch in der Corona-Krise gute Geschäfte, neuerdings sogar mit Desinfektionsmitteln. Das vergangene Geschäftsjahr bis Ende Juni war das erfolgreichste der Firmengeschichte. Und der Blick nach vorn ist durchaus optimistisch. Was bei dem Unternehmen los ist, was Analysten sagen und was die Aktie macht.

Verbio wurde 2006 gegründet und ging im selben Jahr an die Börse. Das Unternehmen stellt mit Biodiesel, Biogas und Bioethanol sämtliche Biokraftstoffe her, die beispielsweise an Ölkonzerne, freie Tankstellen und Stadtwerke geliefert werden. Bei der Produktion setzt das Unternehmen mit Sitz in Zörbig in Sachsen-Anhalt vor allem auf Reststoffe aus der Landwirtschaft, wie zum Beispiel Stroh. Außerdem gehört Flüssigdünger zur Produktpalette.

Der SDax-Neuling versucht auch, neue Marktsegmente zu erschließen. Glycerin wird als Nebenprodukt der Biodiesel-Herstellung zum Beispiel an die Pharmaindustrie verkauft. Phytosterole, Begleitstoffe aus Pflanzenöl, werden mit ihren cholesterinsenkenden Eigenschaften in der Lebensmittelindustrie verwendet. Im Zuge der Corona-Krise stellt Verbio nun auch Desinfektionsmittel auf Ethanolbasis her.

Unter anderem letzteres hat das Unternehmen mit seinen rund 700 Mitarbeitern an weltweit neun Standorten bisher erstaunlich gut durch die Pandemie gebracht. Dazu kamen zuletzt wesentlich verbesserte Margen bei Bioethanol und stabil gute Margen bei Biodiesel. Die Produktionsanlagen seien in beiden Segmenten inklusive Biogas im ersten Geschäftsquartal 2020/2021 gut ausgelastet gewesen.

Von Juli bis Ende September erreichte Verbio ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 53 Millionen Euro, weit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Fürs gesamte Geschäftsjahr 2020/21 (30. Juni) traut sich der Konzern aktuell ein Ebitda von 130 Millionen Euro und damit etwas mehr als im Vorjahr zu - vorausgesetzt, das Absatz- und Rohstoffpreisniveau bleibe stabil und die Pandemie sorge nicht für weitere Belastungen.

Ungeachtet dessen will Verbio weiter investieren und beispielsweise die Kapazitäten erweitern. Dazu sollen freie Finanzmittel aus Vorperioden und der laufende operative Barmittelfluss genutzt werden. Zum Geschäftsjahresende 20/21 erwartet das Unternehmen ein Nettofinanzvermögen von 50 Millionen Euro.