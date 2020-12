Ein nachhaltiger Schritt durch den digitalen Vertragsabschluss

Wien (APA-ots) - Wien, 21.12.2020: Die Volksbanken starteten gemeinsam mit ihrem Partner TeamBank 2020 eine weitere

Digitalisierungsoffensive. Sie bieten Vertragsabschlüsse beim fairen Credit in gänzlich digitaler Form an. "Dieser wichtige Digitalisierungsschritt ist erneut ein Beitrag in Richtung nachhaltige Volksbanken. Seit der Einführung vor rund zwölf Wochen haben wir bereits jeden dritten Vertrag ausschließlich digital abgeschlossen", ist Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG, stolz. "Wir sind überzeugt, dass wir hier zukünftig noch einen wesentlich höheren Beitrag für die Umwelt gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden leisten werden."



Der digitale Vertragsabschluss beim fairen Credit ist in vielerlei Hinsicht ressourcenschonend. So kann pro Jahr rund eine halbe Tonne Papier gespart werden, das entspricht 40 Fichtenbäumen. Ein weiterer Vorteil: Das Drucken und Sortieren der Unterlagen haben somit ein Ende. Beraterinnen und Berater der Volksbank gewinnen dadurch kostbare Zeit, die sie ganz ihren Kundinnen und Kunden widmen können. Beim Konsumkredit der faire Credit bedeutet das, dass sie innerhalb von 30 Minuten bereits ihr Geld auf dem Volksbankkonto haben.