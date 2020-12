Microsoft tritt in vielen Märkten mit der Wettbewerbsstrategie des schnellen Zweiten auf. Neben der Eroberung des milliardenschweren Spiele-Markt drängt der Softwareriese in den Markt für Homeoffice-Lösungen mit der Software MS Teams. Mit Hilfe von MS Teams und anderen Lösungen aus dem Hause Microsoft sind weltweit Millionen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzt worden, auch während der Pandemie einen sinnvollen Schulalltag zu bestreiten. Auch die Cloud-Lösung Azure kann es mittlerweile mit dem Branchenprimus AWS von Amazon aufnehmen. Die Frage, wer bei einer strategischen Partnerschaft von Volkswagen und Microsoft Juniorpartner ist, lässt sich mit Blick auf die Marktkapitalisierung der Amerikaner leicht beantworten.

.

Zum Chart

.

Der Kurs markierte das aktuelle All Time High Anfang September beim Level von 232,86 US-Dollar, was einem Zugewinn in der Spitze von 75 % ausgehend vom Corona-Tief Mitte März bedeutet. Ein sehr großer Sprung für einen Konzern dieser Größe, wobei das Management bei der Erschließung neuer Wachstumsmärkte jedoch sehr geschickt vorgeht und damit das erwartete KGV 20/21 von 32 in den Augen der Marktteilnehmer rechtfertigt. Seit Anfang September verharrt der Kurs in einer Konsolidierung und pendelt um die Marke bei 217 US-Dollar. Die Kurstiefs fallen in dieser Konsolidierung im Laufe der Zeit immer höher aus, wo hingegen die Hochs auf konstanter Höhe verharren. Dies führt zu einer keilförmigen Verjüngung der Range, aus der das Papier wahrscheinlich in Trendrichtung nach oben ausbrechen und sich in Richtung All Tim High bei 232,86 US-Dollar entwickeln wird. Microsoft ist immer für positive Überraschungen gut und belohnt unter dem Strich die bullischen Marktteilnehmer.