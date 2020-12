Anlegerverlag PowerCell: Neuer Bestwert – Neue Chancen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.12.2020, 08:48 | 96 | 0 | 0 21.12.2020, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich aktuell endlich wieder über neue Bestwerte an der Börse freuen. Am Freitag ist die Aktie auf ein neues 3-Monats-Hoch geklettert und die Chance diesen Wert diese Woche erneut zu toppen, ist sehr hoch! Anmerkung der Redaktion: Wir haben heute ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2021 vor. Einfach hier klicken. Zum Ende der letzten Woche kletterte der Aktienkurs auf einen überragenden Wert von 29,45 Euro. Damit ist das 3-Monats-Hoch aktuell auf diesem Wert. In den letzten 2 Monaten ist der Aktienkurs um mehr als 40 Prozent gestiegen, dadurch hat PowerCell erneut das immense Potenzial bewiesen. Hier steckt weiterhin ordentlich Dampf hinter! Zuletzt wurde bekannt, dass das australische Unternehmen ENGV einen neuen Auftrag bei PowerCell abgegeben hat. Die Bestellung umfasst ein MS-100-Brennstoffzellensystem, welches in einem stationären Demonstrationsprojekt im Westen von Australien installiert werden soll. Fazit: PowerCell ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



