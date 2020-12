Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Neue Corona-Mutation? Paketsteuer in Deutschland? Und wie steht es um die deutsche Exportwirtschaft?

