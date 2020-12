Zum Jahresabschluss noch einmal exzellente Neuigkeiten von Börsenstar De Grey Mining!

Kurz vor Weihnachten beschenkt Goldexplorer De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG) seine Aktionäre noch einmal mit starken Bohrergebnissen von der riesigen Goldentdeckung Hemi, die man ziemlich genau vor einem Jahr machte – und die das Unternehmen seit Ende Februar 2020 um mehr als 2.000% nach oben katapultierte!

Die erste und nach wie vor größte Goldvererzungszone, die De Grey im Hemi-Gebiet entdeckte, ist die Brolga-Zone, auf der man neben Erweiterungs- derzeit vor allem so genannte Bestimmungsbohrungen durchführt. Diese Bohrlöcher, die De Grey auch auf den andere Goldzonen Hemis schon abteuft, sollen es dem Unternehmen erlauben, mit der ersten Ressourcenschätzung für Hemi, die für Mitte 2021 angestrebt wird, gleich eine Kalkulation zu präsentieren, in die man größeres Zutrauen haben kann, als das gewöhnlich bei einer ersten Ressource der Fall ist. De Grey will also wohl neben Ressourcen der Kategorie geschlussfolgert mit dieser ersten Schätzung gleich auch Ressourcen der Kategorie angezeigt präsentieren.