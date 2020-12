LONDON (dpa-AFX) - Die Schließung der Grenzen zwischen Großbritannien und dem EU-Festland hat nach Angaben des britischen Transportministers Grant Shapps keinen Einfluss auf die andauernde Massenimpfung. "Die meisten Impfdosen kommen nicht per Lastwagen ins Land. Sie werden in Containern geschickt", sagte Shapps am Montag dem Sender Sky News. Außerdem seien derzeit genügend Vorräte vorhanden. "Dies wird keinen Einfluss auf das Impfprogramm haben", sagte er.

Bisher sind etwa 500 000 Briten gegen das Coronavirus geimpft worden. Wegen der rasanten Ausbreitung der in Großbritannien entdeckten Variante des Coronavirus hat neben anderen Staaten Frankreich die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit dürfen auch keine Lastwagen mehr über den Ärmelkanal kommen. Nach Angaben des Handelsverbandes BRC überqueren in der Vorweihnachtszeit etwa 10 000 Lastwagen täglich den Meeresarm./bvi/DP/jha