Sechs führende Anbieter von Rechtstechnologie schließen sich zusammen und gründen die Global Efficiency Group

Alle Mitglieder der TGE Group sind in ihren lokalen Märkten anerkannt und respektiert. Dazu gehören Ascertus in Großbritannien und auf dem europäischen Festland; Office Information Australia (OIA) , das die Region Asien-Pazifik abdeckt; Eficio , mit einer Präsenz in Kanada und Frankreich; Lexsoft , die Spanien und Lateinamerika abdeckt; Ounet Sistemi , mit Sitz in Italien; und Co-Operative Computing in Südafrika.

Roy Russell, CEO von Ascertus, erläuterte die geschäftlichen Gründe für die Gründung der TGE Group: „Durch den Zusammenschluss haben wir uns zu einem leistungsstarken Angebot entwickelt, das für globale professionelle Dienstleistungsunternehmen und große Konzerne interessant ist. Diese Allianz bietet den Kunden eine weltweite Implementierung und Unterstützung sowie eine einzige Schnittstelle für den Zugriff auf einen großen und erfahrenen Pool von Talenten. Als Mitglieder sind wir gemeinsam stärker, und durch die Bündelung unserer Expertise, Erfahrung und Ressourcen sind wir in einer außergewöhnlichen Position, einen echten Mehrwert für Unternehmensprojekte mit zusätzlicher Belastbarkeit und Risikominderung zu bieten."