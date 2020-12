Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Euro/US-Dollar - Neue Long-Chance? Abwärtskorrekturen sind im aktuellen Aufwärtstrend in der Regel im Bereich des 10er-EMA ausgelaufen, wie man am Chart gut erkennen kann. Es bietet sich daher im Bereich des 10er-EMA eine Long-Position in Trendrichtung an. Der Aufwärtstrend im …