Nicht unbedingt die Virus-Mutation selbst, sondern die Angst vor der politischen Antwort darauf und damit noch härteren Lockdowns verdirbt den Anlegern heute gehörig ihre bislang fast schon euphorische Stimmung.

Es hätte so ein guter Start in die verkürzte Weihnachtswoche werden können, nachdem sich Republikaner und Demokraten in den USA endlich auf ein weiteres Konjunkturpaket einigen konnten. Nun aber sorgen die Bilder von festgehaltenen Briten auf deutschen Flughäfen und schon 83 Fällen der Corona-Variante in Australien für Angst vor einem nicht endenden Teufelskreis in der Pandemie.

Jetzt wartet man an der Börse auf die Antwort von Biontech, Moderna und Curevac, ob die Impfstoffe auch gegen die neue Variante des Virus wirken. Das wäre eine beruhigende Nachricht für die Anleger. In der Zwischenzeit aber herrscht Unsicherheit und das ist das, was an der Börse fallende Kurse bringt.

Stabilität in den Handel könnte abermals die Wall Street bringen. Einerseits ist dort das Thema der Virus-Mutation noch nicht angekommen. Andererseits könnte es heute noch den finalen Beschluss über das Konjunkturprogramm in Höhe von 900 Milliarden US-Dollar geben. Die Spekulation der Börse ist in diesem Punkt richtig gewesen, dass man sich in Washington noch in letzter Sekunde einigen wird.

Der Deutsche Aktienindex bleibt übergeordnet über 13.316 Punkten charttechnisch weiter in einer Ausbruchssituation. Erst darunter würde sich die Lage eintrüben.

