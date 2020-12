Mit Bonus-Zertifikaten auf die BMW-Aktie können Anleger auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie in den nächsten Monaten ihr hohes Niveau nicht halten kann.

Im Zuge der gewaltigen Aufwärtsbewegung der Aktienmärkte der vergangenen Monate erreichte auch die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) am 25. November 2020 bei 77,31 Euro ein neues Jahreshoch. Danach verlor die Aktie etwas an Elan und trat in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 70 Euro bis 75 Euro ein.

Dass der Automobilkonzern bei Umsatz und Gewinn das obere Ende der eigenen Prognosen erreichen wird und die durch den neuerlichen Lockdown in Europa zurückgegangene KFZ-Nachfrage von der starken Nachfrage aus dem asiatischen Raum zumindest kompensiert wird, sollte den Aktienkurs bei einer anhaltend stabilen Entwicklung des Gesamtmarktes zumindest unterstützen.