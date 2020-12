Gold steigt, Silber haussiert

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Ethikrat-Mitglied der Bundesregierung, Professor Wolfram Henn fordert, dass Impfgegner bei einer Erkrankung auf Beatmung verzichten sollen.Kommentar: Wer länger als 30 Minuten am Tag in der Sonne badet, wird nicht mehr gegen Hautkrebs behandelt, wer mit überhöhter Geschwindigkeit in einen Unfall verwickelt wird, erhält keine Blutkonserven mehr, wer mit Übergewicht eingeliefert wird, verzichtet auf Herz-Kreislaufmedikamente und wer mit über 80 den assistierten Selbstmord immer noch verweigert, wird in keinem Krankenhaus mehr aufgenommen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem erholten Dollar zulegen (aktueller Preis 50.020 Euro/kg, Vortag 49.351 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wurde zwischenzeitlich leicht überbewertet. Nach der Korrektur wird der Goldpreis jetzt wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht kräftig an (aktueller Preis 26,77 $/oz, Vortag 25,66 $/oz). Platin verliert leicht (aktueller Preis 1.028 $/oz, Vortag 1.032 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 2.235 $/oz, Vortag 2.191 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 50,53 $/barrel, Vortag 51,24 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,3 % oder 3,3 auf 144,9 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Yamana und Royal Gold jeweils 3,1 % sowie B2 Gold 3,0 %. Bei den kleineren Werten geben Midas 9,3 % sowie Oceana und Monument jeweils 5,9 % nach. Bei den Silberwerten fallen Coeur 12,3 %, New Pacific 8,1 % und Metallic 8,0 %. Silver Bear verbessern sich 6,5 % und Great Panther 3,6 %.