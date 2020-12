LONDON (dpa-AFX) - Das französische Einreiseverbot für Lastwagen aus Großbritannien hat die britische Regierung unerwartet getroffen. Die Maßnahme wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Coronavirus-Variante sei "etwas überraschend" gewesen, sagte Transportminister Grant Shapps am Montag dem Sender Sky News. Die Regierung habe aber sofort reagiert, betonte Shapps. So soll noch am Montag der ehemalige Flughafen Manston in der Grafschaft Kent als Lastwagenparkplatz geöffnet werden.

Die Verwaltung von Kent setzte zudem Pläne in Kraft, die für den Fall eines Brexits ohne Handelsabkommen vorbereitet worden waren. Unter anderem dürfen Lastwagen auf der wichtigen Autobahn zwischen London und dem Hafen Dover sowie dem Eurotunnel nun auf dem Seitenstreifen parken.