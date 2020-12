Zusammen mit internationalen Kreativagenturen kündigt Depositphotos visuelle Trends für 2021 an

NEW YORK, 21. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Depositphotos, einer der weltweit führenden Marktplätze für visuelle Inhalte mit einer Bibliothek von über 190 Millionen Dateien, hat soeben seinen jährlichen Bericht über visuelle Trends veröffentlicht. Das Projekt "Visuelle Trends 2021: Leben in einer neuen Realität " untersucht, wie sich die visuelle Kommunikation im vergangenen Jahr verändert hat, um 2021 eine Roadmap für Marken und Content-Ersteller aufzudecken, die mit Visuals arbeiten.

Symbole für Optimismus, unser physisches und digitales Wohlbefinden, Inspiration in der Natur und erdige Töne sind einige Hinweise auf die wichtigsten Merkmale und Themen der visuellen Kommunikation im Jahr 2021. "Snackable" Videos, die einige Sekunden dauern, gewinnen online an Popularität, da sie Benutzer mit authentischen Geschichten und einem unterhaltsamen Content-Format beschäftigen. Weitere Bereiche, mit denen Sie experimentieren können, sind neue interaktive Content-Formate, die Klang- und multisensorische Erfahrungen und Gamification in das Design integrieren.

"Unsere Welt hat sich im vergangenen Jahr stark verändert und es war nie spannender zu erkunden, wohin die visuelle Kommunikation in naher Zukunft geht. Der Trendbericht 2021 steckt voller neuer Erkenntnisse für Marken und Content-Ersteller, die die neue Realität, in der wir leben, eher spannend als herausfordernd gestalten wollen. Wir haben mit internationalen, preisgekrönten Kreativagenturen und Branchenexperten zusammengearbeitet, um weitere Tipps und Ratschläge für Ihre Projekte im kommenden Jahr zu erhalten." – Maria Sibirtseva, Creative Project Manager bei Depositphotos

Sehen Sie sich das Manifest visuelle Trends für 2021 an

Zu den Kreativagenturen, mit denen Depositphotos für dieses Projekt zusammengearbeitet hat, gehören Droga5 London, Design Bridge, Active Theory, Your Majesty, Dentsu ACHTUNG!, Publicis, Leo Burnett Ukraine, Saatchi & Saatchi Ukraine, [isdgroup], Lokomotive und Experten von Google.

Im Report "Visual Trends 2021" erfahren Sie mehr über Online-Events, AR und künstliche Intelligenz sowie darüber, wie sich die User Experience mit Marken verändert und welche Themen die Ästhetik von heute weiter prägen werden.

Über Depositphotos

Depositphotos ist einer der weltweit führenden Content-Marktplätze mit einer Bibliothek von 190 Millionen Stock-Fotos, Videos und Vektoren. Depositphotos fördert eine Gemeinschaft von 100.000 Kreativen, die ihre Werke einreichen, um Kunden aus 192 Ländern weltweit zu helfen, ihre Ideen zu visualisieren. Der Firmensitz befindet sich in New York mit Büros in Mailand, Kiew, Moskau und Limassol.