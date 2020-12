BERNSTEIN RESEARCH belässt INTEL CORP auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach einem Bericht über Pläne von Microsoft für eigene Server-Prozessoren auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Der Chipkonzern Intel stehe erst am Anfang einer schwierigen Periode, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem erschienen die Markterwartungen für 2021 viel zu hoch./mis/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2020 / 04:13 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.