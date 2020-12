Die elektronische Patientenakte kommt / Mit eHealth Experts auch direkt und einfach in der Praxis nutzbar

Dortmund (ots) - Die letzten Vorbereitungen laufen für den Start derelektronische Patientenakte (ePA). Ab 2021 soll sie allen gesetzlichVersicherten zur Verfügung stehen, die Einrichtung und Nutzung istselbstverständlich freiwillig. Damit ein so umfangreiches Projekt möglichstreibungslos starten kann, müssen verschiedene Zahnräder ineinandergreifen.eHealth Experts unterstützt dabei auf verschiedenen Ebenen. Dazu gehört diepartnerschaftliche Entwicklungsarbeit mit der Firma secunet am secunet konnektor, dem ersten für den Feldtest in der Produktivumgebung (PU) derTelematikinfrastruktur zugelassenem Konnektor. Zusätzlich unterstützt eHealthExperts mit Expertise und der praktischen Durchführung die Aktenanbieter bei derkontrollierten Inbetriebnahme der Aktensysteme.Zentrales Element bei der Inbetriebnahme und dem anstehenden Feldtest bildetdabei die im Unternehmen entwickelte Software easyTI . Für alle Nutzer derTelematikinfrastruktur konzipiert, ermöglicht sie eine einfache und bequemeNutzung der durch die Telematikinfrastruktur verfügbaren Anwendungen.Wesentlicher Baustein von easyTI ist die Funktionalität der ePA. Damit stehtPraxen, die am anstehenden Feldtest des secunet konnektors teilnehmen, eineintuitive Anwendung für die Nutzung einer Kernfunktionalität derTelematikinfrastruktur zur Verfügung. easyTI ermöglicht das unkomplizierteDokumentenmanagement und die Dokumentenverwaltung der ePA durch denLeistungserbringer.Im Anschluss an den Feldtest wird easyTI allen interessiertenLeistungserbringern angeboten. Die Anwendung bietet neben der Funktionalität alseigenständige Software auch offene Schnittstellen für die einfache Interaktionmit der ePA in bestehenden Primärsystemen. Somit kann derImplementierungsaufwand für die Hersteller von Softwaresystemen deutlichreduziert werden. Neben den Funktionalitäten der ePA wird easyTI zukünftig auchdie Anwendung Kommunikation im Medizinwesen (KIM) und das E-Rezept unterstützen.Damit leistet eHealth Experts einen Beitrag, um die Digitalisierung desGesundheitswesens ganzheitlicher und schneller in die Praxis zu bringen.Weitere Informationen zu eHealth Experts online: http://www.ehealthexperts.dePressekontakt:eHealth Experts GmbHGeschäftsstelle DortmundEmil-Figge-Straße 8544227 DortmundMatthias GrottendieckTelefon: +49 231 99 76 54 10E-Mail: mailto:presse@ehealthexperts.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151476/4796124OTS: eHealth Experts GmbH