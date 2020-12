Tarifverdienste 2020 voraussichtlich 2,1 % höher als 2019

Wiesbaden (ots) - Die Tarifverdienste werden nach vorläufigen Berechnungen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahresdurchschnitt 2020 voraussichtlichum 2,1 % höher liegen als 2019. Dies wäre der geringste Anstieg derTarifverdienste seit dem Jahr 2016 (ebenfalls 2,1 % gegenüber 2015). 2019 warendie Tarifverdienste um durchschnittlich 3,2 % gegenüber 2018 gestiegen.Berücksichtigt wurden monatliche tarifliche Grundvergütungen und tariflichfestgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen odertarifliche Nachzahlungen. Ohne Sonderzahlungen werden die tariflichenMonatsverdienste voraussichtlich um 2,4 % über dem Jahresdurchschnitt 2019liegen.Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungprognostiziert in seinem aktuellen Jahresgutachten für das Jahr 2020 einenAnstieg der Verbraucherpreise um 0,6 %. Damit würde die Verdienstentwicklung derTarifbeschäftigten im Jahr 2020 deutlich über der Inflationsrate liegen.Die endgültigen Jahresergebnisse für 2020 sowie das 4. Quartal 2020 werden am 1.März 2021 veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:TarifverdiensteTelefon: +49 (0) 611 / 75 4327www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4796125OTS: Statistisches Bundesamt