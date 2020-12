Thermo Scientific Cryo-TEM Tundra macht Kryo-Elektronenmikroskopie auch für Anwender ohne spezielle Vorkenntnisse verfügbar

Hillsboro, Oregon (ots/PRNewswire) - Neues Modell überwindet die Grenzen von

Kyro-EM und bietet dank künstlicher Intelligenz beispiellosen Bedienkomfort zum

günstigen Preis



Thermo Fisher Scientific, weltweit führender Partner der Wissenschaft, stellte

heute das neue Thermo Scientific Kryo-Transmissionselektronenmikroskop

(Cryo-TEM) Tundra vor, das durch seine unübertroffene Kombination aus

Bedienkomfort und günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis die Möglichkeiten der

Kryo-Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) in der Forschung noch breiter zugänglich

macht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tundra setzt auf künstliche Intelligenz (KI), gesteuerte Automatisierung undeine neuartige Ladetechnologie, um die Bedienung erheblich zu erleichtern undauch Benutzern ohne spezielle Vorkenntnisse die Möglichkeiten von Kryo-EM zueröffnen. Die integrierte Kryo-Ladestation ersetzt manuelle Vorgänge undermöglicht ein rasches, müheloses und stabiles Beladen und Transferieren derProben zum Mikroskop und somit eine sofortige Untersuchung undStrukturbestimmung. Dank seiner kompakten Stellfläche eignet sich Tundra für diemeisten modernen Labore in Standardgröße, ohne dass bauliche Maßnahmen nötigwerden. Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht mehrEinrichtungen und Pharmaunternehmen strukturelle Einblicke mit biologischrelevanter Auflösung."Kryo-EM beschleunigt die Erforschung und Behandlung von Krankheiten. Dennochsind entsprechende Geräte für viele Einrichtungen kaum erschwinglich und ohneVorerfahrung zu kompliziert in ihrer Benutzung", so Trisha Rice, Vice Presidentund General Manager des Bereichs Biowissenschaften bei Thermo Fisher Scientific."Mit führenden Experten im Bereich Kryo-EM haben wir an der Entwicklung einesGeräts gearbeitet, das nicht nur zuverlässige Ergebnisse erzielt, sondern - wasnoch wichtiger ist - Kryo-EM einer breiteren Nutzergruppe zugänglich macht."Tundra vereinfacht Kryo-EM auf vielerlei Weise. Das Gerät bietet:- KI und gesteuerte Automatisierung, mit deren Hilfe auch Benutzer ohneumfangreiche Vorkenntnisse schnell die Qualität ihrer Proben bestimmen undfrüher komplexe Arbeitsabläufe leicht bewältigen können. Während die Probe dieeinzelnen Phasen des Kryo-EM durchläuft, werden die Ergebnisse in einer Art"Ampelform" angezeigt, anhand derer sich schnell die Qualität einer Probenbestimmen lässt.- Eine integrierte Ladevorrichtung, die das Laden der Proben in das Mikroskop imVergleich zu herkömmlichen Systemen deutlich erleichtert. Die Probenträgerkönnen innerhalb von zwei Minuten ausgetauscht werden. So können die