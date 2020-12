BetterLife erwirbt zweite Generation von Psychedelika-Aktiva von Transcend Biodynamics LLC

21. Dezember 2020 - BetterLife Pharma Inc. („BetterLife“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BETR / OTCQB: BETRF / FWB: NPAU) freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 8. Dezember 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner Aktienübernahmetransaktion im Wert von 10 Millionen Dollar sämtliche Vermögenswerte der Firma Transcend Biodynamics LLC („Transcend“) für insgesamt 13.333.333 Stammaktien zu je 0,75 Dollar pro Aktie erworben hat.

„Wir freuen uns sehr, den Erwerb von Transcend zum Abschluss zu bringen. Unser beständiges Ziel ist es, unser Produktsortiment zu erweitern, und Transcend ist mit seinem erfahrenen Führungsteam für uns das perfekte Standbein im wachstumsstarken Markt für Psychedelika-Moleküle und die ideale Ergänzung unseres geplanten Therapiespektrums. Wir freuen uns sehr, eine so vielversprechende Marke unter das Dach von BetterLife zu bringen, vor allem in einer so rasch wachsenden und faszinierenden Branche“, erklärt Dr. Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife.

„Mit dieser Übernahme erweitern wir unsere Produktpipeline um psychedelische Therapeutika, wobei wir Komponenten unseres geistigen Eigentums auf dem Gebiet der Arzneimittelverabreichungstechnologie, für die wir bereits Prototypen entwickelt haben, miteinbeziehen. Damit dürften klinische Studien relativ rasch in greifbare Nähe rücken. Wir sehen ein großes Versprechen in der Bereitstellung von Psychedelika für die Behandlung verschiedener Krankheiten und Störungen und freuen uns schon auf die Veröffentlichung der klinischen Studiendesigns“, fügt er hinzu.

Transcend ist ein forschungsorientiertes Biotechnologieunternehmen, dem es ein Anliegen ist, durch die Entwicklung von patentierten Psychotherapeutika der nächsten Generation, wie z.B. BOL-148, ein Derivat von Lysergsäurediethylamid („LSD“), bis dato ungelöste Problemstellungen im Bereich der psychischen Gesundheit einer Lösung zuzuführen.

BOL-148 ist ein nicht toxisches, von LSD abgeleitetes Molekül der zweiten Generation, welches das therapeutische Potenzial von LSD imitiert, jedoch keinerlei psychedelische Wirkungen oder Halluzinationen hervorruft. Das patentierte Verfahren von Transcend ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von BOL-148, ohne LSD herstellen zu müssen. Damit ist BetterLife das einzige Unternehmen, das in der Lage ist, BOL-148 ohne die regulatorischen Hürden in Verbindung mit einer kontrollierten Substanz laut Anhang I des Controlled Substances Act zu synthetisieren.