Wachstum trotz Corona, Tariferhöhung und neues Ausstellungshaus beim Fertighaushersteller WeberHaus / Betriebsrat informiert (FOTO)

Rheinau-Linx (ots) - Aufgrund der anhaltenden Corona-Einschränkungen hat

WeberHaus seine alljährliche Betriebsversammlung vor den Weihnachtsferien

abgesagt. Stattdessen informierten der Betriebsrat sowie die Geschäftsleitung

die gesamte Belegschaft in einer Video-Botschaft über Neuigkeiten. Wie der

Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) mitteilte, gehe es der Fertighausbranche

trotz der Corona-Krise überwiegend gut. Dem kann sich WeberHaus nur anschließen.

"Wir verfügen über einen guten Auftragsbestand sowie -eingang. Bereits während

des ersten Lockdowns konnten wir die Erfahrung machen, dass sich die Menschen

verstärkt für ein eigenes Heim interessieren", sagt Heidi Weber-Mühleck,

geschäftsführende Gesellschafterin von WeberHaus. Der BDF rechnet für das

Gesamtjahr 2020 mit einem Fertigbauanteil von rund 22 Prozent. Bis Ende des

Jahres wird WeberHaus über 700 Projekte gebaut haben.



Der Betriebsrat informiert





Albert Lemler, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Rheinau-Linx undWenden-Hünsborn, berichtete über die Arbeit des Betriebsrats und der Jugend- undAuszubildendenvertretung (JAV). Ein Tagesordnungspunkt war die Tarif-Erhöhung.Der Schlichterspruch im Bau-Tarifstreit sieht für die Baubeschäftigten insgesamtein Lohn-Plus von 2,6 Prozent ab dem 1. Januar 2021 vor. "Wie in den Jahrenzuvor hat man sich am Abschluss der Tarifparteien orientiert", so Lemler. Mitder Novemberabrechnung hat zudem jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einesteuerfreie Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro erhalten. "Besonders erfreulichist die Erhöhung der Prämie seitens der Geschäftsleitung um 1.000 Euro auf denmaximal möglichen steuerfreien Betrag in Höhe von 1.500 Euro", berichtet derBetriebsratsvorsitzende Lemler.Wachstum trotz CoronaBesonders die Corona-Pandemie hat das gesamte Unternehmen dieses Jahrbeschäftigt. Anfang des Jahres konnte man noch den Auftakt zum 60. Jubiläumsjahrmit Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der World of Living feiern. EinigeWochen später mussten schließlich alle geplanten Veranstaltungen abgesagtbeziehungsweise auf 2021 verschoben werden. Die Einhaltung aller Verordnungengegen die Ausbreitung des Virus erwies sich auch im Arbeitsalltag alsKostenfaktor. Umso erfreulich ist es, dass der Auftragseingang dieses Jahr gutwar. Nach Isolation und Lockdown möchten sich viele Menschen den Wunsch nacheinem Haus mit eigenem Garten erfüllen. In der Produktion wurde ohneUnterbrechung gearbeitet. Kurzarbeit musste nicht in Anspruch genommen werden.Suche nach Fachkräften