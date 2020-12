Anlegerverlag BioNTech: heute kommt die Zulassung in Europa! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.12.2020, 10:48 | 137 | 0 | 0 21.12.2020, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Diese Nachricht beflügelt den Kurs extrem! Die Kommission EMA wird heute ihr finales Urteil über den Impfstoff verkünden. Aber das Ergebnis steht eigentlich schon fest und wird als positiv erwartet! Kurz nach Weihnachten soll es dann bereits losgehen und die Impfungen können starten! Was für ein Tag für BioNTech. So kann einer der wichtigsten Märkte für die Firma erschlossen werden! Anleger-Tipp: Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. BioNTech ist heute dadurch auf jeden Fall einer der großen Gewinner des Tages. Man konnte bereits ordentlich Prozente zulegen und sobald die finale Entscheidung verkündet wird, wird es hier noch viel weiter nach oben gehen! Das ist der absolute Wahnsinn, was BioNTech hier gerade wieder für die Anleger bereithält. Man kann förmlich sehen und spüren, wie die Anlegerstimmung in die Höhe schießt! Das Mainzer Biotech-Unternehmen ist einfach eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt geworden. Heute wird aller Voraussicht nach noch die Marke von 90 Euro durchbrochen werden und schon bald geht es dann wieder in Richtung 100! Heute kann man erstmal mit 4,76 Prozent Zuwachs große Erfolge feiern. Dadurch geht der Kurs um 4,06 Euro durch die Decke und steht nun bei 89,35 Euro! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer