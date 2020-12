Hamburg (ots) - Ob neue rechtliche Bestimmungen oder aktualisierte Vorgaben von

Krankenkassen und Gesundheitsträgern: Die ordnungsgemäße und gewissenhafte

Verwaltung von stationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen wird immer

komplexer. Um den Berufsalltag für Pflegefachkräfte und Leitungspersonal in

stationären Einrichtungen zu vereinfachen, hat Standard Systeme das

Organisationsportal "vision4care" entwickelt.



Dieses Tool vereint Intranet, internes Kommunikationssystem und zentrale

Organisationsplattform. Als webbasierte Softwarelösung ist es jederzeit und

flexibel von jedem Ort abrufbar und bündelt alle wichtigen Informationen für

Mitarbeiter und Leitungen. Dabei überzeugt das Portal durch seine intuitive

Bedienung, die eine praxistaugliche Benutzung selbst für unerfahrene und wenig

software-affine Mitarbeiter ermöglicht.





Verbesserte Kommunikation in Pflegeinrichtungen durch vision4careUm den Berufsalltag für Pflegekräfte zu vereinfachen und einen lückenlosenInformationsfluss in den Pflege- und Betreuungseinrichtungen zu gewährleisten,enthält "vision4care" ein internes Nachrichtensystem. Mit dessen Hilfe könnenNachrichten und SMS an einzelne Benutzer oder definierte Gruppen gesendet undvon diesen empfangen werden.Eine Informationsdatenbank enthält wichtige Informationen für alle Mitarbeiter,zum Beispiel zu Betriebsratsinformationen. Neuigkeiten und Ankündigen könnenüber das schwarze Brett erstellt und allen Nutzern oder nur einem bestimmtenPersonenkreis zugänglich gemacht werden. Für einen schnellen undunbürokratischen Informationsaustausch zu bestimmten Themen oder zum gemeinsamenBrainstorming können einzelne Teams die Whiteboards nutzen.Um die Materialbestellungen von Wohnbereichen, Kunden oder Einrichtungen imBlick zu behalten und effektiv zu verwalten, hält das Portal ebenfalls eineLösung bereit und erstellt automatisierte Meldungen an den jeweiligenEinkaufsverantwortlichen, was den Arbeitsprozess und Austausch erheblichbeschleunigt.vision4care bündelt Prozesse und vereinfacht ArbeitsorganisationMit der Softwarelösung "vision4care" können Veranstaltungen und Fortbildungenzuverlässig geplant und Termine, Inhalte und Teilnehmerlisten zeitsparendverwaltet werden. Das erleichtert die Organisation und schafft Übersichtlichkeitin den Prozessen. Auch Besprechungsprotokolle können anschaulich erstellt undfür alle Teilnehmer zugänglich gemacht werden. Zudem könnenBesprechungsdokumente auch als News veröffentlicht werden, um sie einem größerenPersonenkreis bekannt zu machen.Zur Verbesserung der Arbeitsstruktur steht in "vision4care" das