BIDDERITZ-HEYROTHSBERGE, Deutschland, 21. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- „Frohes Fest, Dein Klaus" war gestern – in diesem Jahr steckt in der Weihnachtspost deutlich mehr Liebe: Für 65 Prozent der Deutschen ist die Pandemie ein Grund dafür, ihre Weihnachtskarten persönlicher zu gestalten als in der Vergangenheit. Das hat eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Online-Grußkartenshops Kaartje2go.de ergeben.