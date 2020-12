BOLOGNA, Italien, 21. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- In den letzten Jahren hat der Konsum von Bioprodukten in Europa ein bedeutendes Wachstum erfahren. Vor allem im Jahr 2020 sind Bio-Produkte bei den europäischen Kunden, die nach natürlichen und gesunden Produkten suchen, immer beliebter geworden. Die Ergebnisse des Made in Nature-Projekts zeigen, wie wichtig es ist, das Wissen über den ökologischen Landbau durch Initiativen in Geschäften, bei Veranstaltungen und (besonders in diesem Jahr) über digitale Kanäle zu fördern.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Made in Nature, das 1,7-Millionen-Euro-Projekt, das von CSO und der Europäischen Union finanziert wird und die führenden Bio-Unternehmen in Italien repräsentiert, seine Öffentlichkeitsarbeit fortgesetzt, um die italienische Bio-Qualität bei den Verbrauchern in Italien, Deutschland und Frankreich zu fördern.