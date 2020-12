DGAP-Media / 21.12.2020 / 11:22

Das Graspapierunternehmen Creapaper hat im Rahmen des aktuellen EIC-Accelerator-Programms vom Innovation Council der Europäischen Union eine Förder-Zusage in Höhe von 1,7 Millionen Euro erhalten. Damit kann die Creapaper ihre nachhaltigen und ökologischen Produkte aus Graspapier weiter erfolgreich kommerzialisieren und ihr Geschäftsmodell skalieren.



"Wir fühlen uns geehrt, dass die Experten und die Jury des EIC unsere Mission, Plastikverschmutzung und CO2-Emissionen auf globaler Ebene massiv zu reduzieren, mit diesem Award ausgezeichnet haben", sagt Michael Schatzschneider, CFO von Creapaper. Die Fördergelder werden die Markteinführung der Graspapierprodukte deutlich beschleunigen und Creapaper in die Lage versetzen, die logistischen Anforderungen internationaler Markenunternehmen und Handelskonzerne zu erfüllen.

Mindestens ebenso wichtig wie die finanzielle Unterstützung ist der Motivationsschub für das gesamte Creapaper-Team. Der EIC-Accelerator gilt als eines der anspruchsvollsten Förderprogramme der Europäischen Union. Von 4,223 Unternehmen, die sich im Jahr 2020 aus ganz Europa beworben haben, wurden insgesamt 38, davon 7 aus Deutschland, für eine Förderung ausgewählt.



Über Creapaper

Creapaper produziert einen innovativen, nachhaltigen und kosteneffizienten alternativen Rohstoff für die Papierindustrie, die Grasfaser, und bietet eine stetig wachsende Palette von Graspapierprodukten als Ersatz für Einwegkunststoffe wie Trinkhalme, Becher und Tragetaschen an. Graspapierprodukte sparen tonnenweise CO2 Emissionen ein, sind frei von Schadstoffen, gut bedruckbar und haben ein unverwechselbares, nachhaltiges und gleichzeitig hochwertiges Aussehen. Sie sind daher hervorragend für Verpackungen, als Ersatz für Einwegkunststoffe und sogar für Tissue-Produkte geeignet. Mehrere Auszeichnungen in der Verpackungsindustrie und erste Aufträge von großen, bekannten Markenunternehmen bestätigen den USP der Creapaper-Graspapierprodukte.



