RBC belässt SHELL B auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell B nach Äußerungen zum Schlussquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum vierten Quartal enttäusche, wenngleich das Schlussquartal eigentlich immer ein wenig "unordentlich" aussehe, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe der Konzern weitere Abschreibungen angekündigt. Gleichzeitig dürfte aber der Verkauf einer Beteiligung an einer australischen Flüssigerdgas-Tochter helfen, die Schulden zu senken./mis/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / 02:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2020 / 02:46 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.