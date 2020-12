Fury Goldmines, Maple Goldmines, Mawson und und Gold Terra sind must haves!

Durch die steigende Goldnachfrage und das doch sehr begrenzte Angebot dieses Edelmetalls ist es natürlich legitim, dass sich das Bestreben vor allem der Gold-Explorationsunternehmen neue Goldlagerstätte zu finden noch verstärkt.

So gab Fury Gold Mines in den letzten Tagen die Identifizierung zusätzlicher Ziele auf dem Joint Venture Éléonore South ("ESJV") im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec, Kanada, bekannt. Das Joint Venture wird zu 36,72 % von Fury Gold Mines, zu 26,57% von Azimut Exploration und zu 36,71% von Les Mines Opinaca Ltée, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Newmont gebildet. Das Projekt wurde 2008 gegründet und Fury fungiert derzeit über seine Tochtergesellschaft Eastmain als Manager und Betreiber des Joint Ventures im Namen der Partner. Das ESJV-Landpaket liegt strategisch günstig in einem Gebiet mit einer ergiebigen Goldmineralisierung innerhalb des James Bay Gold Camps und umfasst 282 Claims auf 14.700 Hektar, die sich 12 Kilometer südlich der Mine Éléonore von Newmont Corp. und westlich und südlich der Goldlagerstätte Cheechoo von Sirios Resources Inc. befinden. Das Grundstück wurde in den letzten 12 Jahren durch das Joint Venture erkundet, wobei sich der Großteil der Exploration auf die Erweiterung der Lagerstätte Cheechoo konzentrierte. Dabei wurden in 172 Bohrlöchern etwa 27.000 Meter gebohrt, wobei nur ein kleiner Teil des Grundstücks in den Zonen Moni und JT abgedeckt wurde. Bemerkenswerte Bohrabschnitte beinhalten 6,0 Meter mit 49,50 g/t Gold, einschließlich 1,0 Meter mit 294 g/t Gold. Weitere Highlights der historischen Bohrungen sind:

Darüber hinaus wird das Grundstück von 1.836 Linienkilometern kombinierter magnetischer und elektromagnetischer Untersuchungen abgedeckt, sowie von 1.700 Linienkilometern hochauflösender luftgestützter magnetischer Untersuchungen mit einem Abstand von 25 Metern über den Zonen Moni und JT und von 267 Linienkilometern bodengestützter induzierter Polarisationsuntersuchungen, wobei etwa zwei Drittel des Grundstücks von geochemischen Untersuchungen abgedeckt werden. Diese robusten Datensätze werden es Fury ermöglichen, das Grundstück weiter zu evaluieren und die Ziele rasch bis zum Bohrstadium voranzutreiben.