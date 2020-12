^ DGAP-News: DO & CO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag/Expansion DO & CO Aktiengesellschaft:

Put your hands up for Detroit!



- Vertragsabschluss mit Delta Air Lines, der weltweit größten Fluglinie

- DO & CO wir der neue Hub Caterer in Detroit (DTW)



- Mehr als 400 Abflüge pro Tag



- 10-Jahres-Vertrag



Wien - 21. Dezember 2020



DO & CO schließt langjährigen Cateringvertrag mit weltgrößter Fluglinie Delta Air Lines in Detroit/USA ab



Die DO & CO Aktiengesellschaft ist stolz darauf, seine erste Zusammenarbeit mit Delta Air Lines bekannt geben zu dürfen. Ab 16. März 2021 wird DO & CO für die nächsten 10 Jahre der alleinige Hub Caterer der Fluglinie in Detroit (DTW) sein. DO & CO wird für das gesamte Bordservice auf allen Kurz- und Langstreckenflügen verantwortlich sein. Mit mehr als 400 täglichen Abflügen im Jahr 2019 ist Detroit einer der größten und wichtigsten Hubs von Delta Air Lines in den USA. Die vertragliche Partnerschaft stellt daher einen entscheidenden Meilenstein in der Umsetzung der US-Expansionspläne von DO & CO dar.



Die neu geschlossene Allianz mit Delta Air Lines zeigt deutlich, dass Kunden auch in schwierigen Zeiten ungebrochenen Wert auf Innovation, hohe Produkt- und Servicequalität, effiziente Logistik sowie Betriebssicherheit legen. Dementsprechend sind diese Unterscheidungsmerkmale wesentliche Treiber für neue, wichtige Geschäftsbeziehungen, die DO & CO von seinen Mitbewerbern differenzieren.



Delta Air Lines ist, gemessen am Umsatz, derzeit weltweit die Nummer 1 unter den Fluglinien. Ihr branchenführendes, globales Netzwerk erstreckt sich auf mehr als 300 Ziele in über 50 Ländern und bedient jährlich fast 200 Millionen Menschen. Delta Air Lines betreibt bedeutende Flughafen-Hubs in London-Heathrow, Los Angeles, New York-JFK, Atlanta, Detroit, Boston, Mexico City, Minneapolis/St. Paul, LaGuardia, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, São Paulo, Seattle, Seoul-Incheon und Tokio. Durch seine innovativen Allianzen mit Aeromexico, Air France-KLM, Alitalia, China Eastern, GOL, Korean Air, Virgin Atlantic, Virgin Australia und WestJet bietet Delta Air Lines seinen Kunden weltweit mehr Auswahl und Wettbewerb.

DO & CO wird mit viel kulinarischem Know-How Delta Arlines bei ihrer Vision unterstützen, das Kundenerlebnis während des Fluges weiter zu verbessern, den Ruf des Unternehmens als Premium-Fluggesellschaft zu stärken und sich mit Gourmet Entertainment by DO & CO zu differenzieren.

Nach den bahnbrechenden Ausschreibungserfolgen in London und Madrid ist diese erste große Kooperation in den USA ein Beweis für die Bemühungen von DO & CO, das Kundenportfolio weiter zu diversifizieren. Trotz des derzeit schwierigen Umfeldes hat sich der Inlandsreiseverkehr in den USA rasch erholt, was dazu beitragen wird, die Auswirkungen des derzeitigen Tiefs des internationalen Flugverkehrs abzumildern.



Darüber hinaus stellt dies eine gute Basis für die anstehenden Hub-Ausschreibungen von Delta Air Lines im Jahr 2021 dar, an denen DO & CO die Chance erhält, teilzunehmen.



