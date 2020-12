Heidelberg (ots) - Derzeit legen die gesetzlichen Krankenversicherungen ihre

Zusatzbeiträge für 2021 fest. Nach aktuellen Zahlen muss rund jeder zweite

Versicherte mehr zahlen. Das Sparpotenzial durch einen Wechsel der Krankenkasse

schätzen viele Verbraucher falsch ein, wie eine Umfrage im Auftrag von Verivox

zeigt.



Erhöhungen für 35 Millionen Versicherte





Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherungliegt aktuell bei 1,1 Prozent und er steigt ab Januar für rund jeden zweitenVersicherten. Bisher haben 21 der 76 allgemein zugänglichen KrankenkassenErhöhungen für ihre mehr als 35 Millionen Versicherten angekündigt. Wer Vollzeitarbeitet, kann bei einem Wechsel seinen Arbeitnehmeranteil um 170 Euro pro Jahrsenken.Rund drei Viertel schätzen: "Sparpotenzial unter 100 Euro"Die Versicherten schätzen ihr Sparpotenzial dabei oft zu gering ein. 22 Prozentder Teilnehmer der Verivox-Umfrage vermuten, dass sie schon bei der günstigstenKrankenkasse sind. Tatsächlich haben die Krankenkassen mit den regionalgünstigsten Zusatzbeiträgen aber nur einen Marktanteil von zwei Prozent an denVersicherten.28 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie maximal 50 Euro pro Jahrsparen könnten. 24 Prozent hielten ein Sparpotenzial von 50 bis 100 Euro fürplausibel.170 Euro Beitragsunterschied bei DurchschnittslohnDer günstigste Zusatzbeitrag einer bundesweit tätigen Krankenkasse liegt aktuellund auch 2021 bei 0,39 Prozent - jeweils zur Hälfte vom Arbeitnehmer und vomArbeitgeber bezahlt. Ein Wechsel von einer Krankenkasse mit durchschnittlichemZusatzbeitrag bringt für einen Angestellten mit einem Einkommen von 47.928 Euro(Bundesdurchschnitt ohne Sonderzahlungen für Vollzeitstellen laut StatistischemBundesamt) aktuell schon 170 Euro Beitragsersparnis. Weil die Zusatzbeiträgesteigen, dürfte der Beitragsunterschied im kommenden Jahr sogar 218 Euroerreichen. Da Beiträge zur Krankenversicherung steuerlich absetzbar sind, fälltdas Plus im Portmonee je nach Steuerklasse geringer aus.Versicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung haben im Schnitt wenigerEinnahmen - 25.992 Euro im Jahr 2019 laut Bundesministerium für Gesundheit. Dannbeträgt die Ersparnis 92 Euro im laufenden Jahr und 118 Euro im Jahr 2021.Selbst mit diesem Einkommen läge die Ersparnis höher als drei Viertel derBefragten vermuten.Leichterer Wechsel ab Januar"Der Gesetzgeber hat den Wechsel der Krankenkasse ab kommendem Jahrvereinfacht", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der VerivoxVersicherungsvergleich GmbH. "Die Kündigung des alten Anbieters übernimmt ab