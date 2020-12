LUKOIL deckt den gesamten Bedarf an Schmierstoffen für Dieselmotoren für das MAN-Werk in Nürnberg

Wien (ots) - LUKOIL ist nun Hauptschmierstofflieferant für das europäischeMotorenwerk von MAN in Nürnberg. Seit Beginn der zweiten Jahreshälfte 2020werden alle in diesem Werk montierten MAN-Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge mitLUKOIL-Schmierstoffen gefüllt. Die Produkte werden im LUKOIL-Werk in Wienhergestellt, das nach IATF 16949, VDA 6.3 zertifiziert ist und das strengeQualitätsaudit der VW Formel Q bestanden hat.LUKOIL und MAN führen seit 2016 eine Partnerschaft. Neben der Lieferung vonSchmiermitteln für die Erstbefüllung ist LUKOIL auch Partner von MAN imAfter-Sales-Service für die Herstellung und Lieferung von Originalölen unter derMarke MAN in Europa und den GUS-Staaten.