Arg gebeutelt werden heute die Aktionäre von Thyssenkrupp. Immerhin rauscht die Aktie rund sieben Prozent in die Tiefe. Ein Anteilsschein ist damit nur 7,49 EUR wert. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Immerhin genügt ein Plus von rund zehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Diese finale Hürde liegt bei 8,24 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Investoren, die generell von Thyssenkrupp überzeugt sind, bekommen damit die nächste Chance zum Kauf. Schließlich weiß heute niemand, wann es das nächste Mal einen solchen Rabatt gibt. Wem die ganze Entwicklung bei Thyssenkrupp eh spanisch vorkommt, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

