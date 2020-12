Der Wochenauftakt gestaltet sich an den Finanzmärkten überaus turbulent.

Der Wochenauftakt gestaltet sich an den Finanzmärkten überaus turbulent. Sah es im frühen Handel noch so aus, als würden die Edelmetalle zu den Gewinnern der aktuellen Gemengelage zählen, änderte sich dieses mit fortschreitendem Handel.

Beleg hierfür sind die aktuellen Preisentwicklungen bei Gold und Silber. Während sich Gold zunächst noch in Richtung 1.900 US-Dollar aufmachen konnte und Silber die 27,0 US-Dollar ins Visier nahm, stellte sich die aktuelle Situation mittlerweile etwas anders dar. Gold notiert wieder deutlicher unterhalb von 1.900 US-Dollar und Silber ist unter die 26 US-Dollar abgefallen.

Nach den jüngsten Entwicklungen in der Pandemie (Stichworte Virus-Mutation, Großbritannien) herrscht eine große Nervosität an den Finanzmärkten. Offenkundig ist man mit Blick auf die nahenden Feiertage darum bemüht, das Risiko zurückzufahren.

Auch an Platin gingen diese Entwicklungen nicht spurlos vorbei. Startete das Edelmetall die Handelswoche noch komfortabel oberhalb von 1.000 US-Dollar und versuchte sich hierbei sogar daran, die Widerstandszone um 1.080 US-Dollar auszuhebeln, so fand es sich kurze Zeit später bereits in der Nähe der 950er Unterstützung wieder.

Die Märkte müssen sich nach den Entwicklungen vom Wochenende erst einmal „sortieren“. In Bezug auf Platin sollten Rücksetzer idealerweise auf 950 US-Dollar begrenzt bleiben. Die Zone 910 / 900 US-Dollar würde eine weitere Unterstützung darstellen. Sollte es unter die 900 US-Dollar gehen, wäre allerdings eine Neubewertung unerlässlich. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 1.080 US-Dollar ein frisches Kaufsignal generieren, das Platin durchaus bis in den Bereich von 1.150 US-Dollar führen könnte. Hier liegt ein markanter Hochpunkt aus dem Jahr 2016.