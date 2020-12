Anlegerverlag Bayer: das tut richtig weh! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.12.2020, 11:48 | 46 | 0 | 0 21.12.2020, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bayer AG aus Leverkusen war mit seiner Aktie auf so einem guten Weg. Seit Wochen kann man wieder an der 50-Euro-Hürde knabbern, aber so richtig ran kommt man dann doch nicht. Das dürfte die Anlegerstimmung enorm belasten, denn eigentlich erhofft man sich hier einiges. Heute war man eigentlich wieder sehr nah an der psychologisch wichtigen Marke dran, kann sie aber mal wieder nicht knacken! Anleger-Tipp: Lesen Sie in unserem brandneuen Sonderreport, welche Aktien 2021 die größten Gewinne versprechen. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk können Sie den Sonderreport hier kostenlos herunterladen. Wann kann Bayer endlich diesen Richtwert wieder erreichen? Denn das ist das, worauf die Anleger gerade am meisten hoffen. Sobald die Hürde von 50 Euro geknackt wird, geht es hier wieder richtig steil bergauf und die Anlegerstimmung steigt automatisch. Dafür wird Bayer eine richtungsweisende, positive Nachricht benötigen. Wie kann man das schaffen? Das fragt man sich beim Pharmakonzern wahrscheinlich auch. Die Lage für die Bayer AG ist extrem brisant. Man ist nun gezwungen wieder zu liefern. Früher konnte man Werte von über 100 Euro realisieren, davon ist man momentan extrem weit entfernt. Das Coronajahr 2020 hat seine Spuren hinterlassen, die sich nicht verleugnen lassen. Heute geht es aber leider wieder steil bergab, die Aktie verliert 3,13 Prozent. Somit geht der Wert um 1,54 Euro den Bach runter. Neuer Aktienwert: 47,52 Euro! Fazit: Bei Bayer ist also einiges los. Aber zählt die Aktie zu den Gewinnern von morgen? Wir haben in unserem brandaktuellen Sonderreport die Favoriten für 2021 für Sie zusammengestellt. Den Report können Sie hier ausnahmsweise kostenlos anfordern.



