- Rund 20.000 Fachkräfte fehlen aktuell in der IT-Branche. Besonders

Akademikerinnen und Akademiker werden von deutschen Unternehmen gesucht. Fast

neun von zehn offenen Stellen für IT-Fachkräfte können nicht oder nur schwer

besetzt werden. Fachkräfte aus dem Ausland könnten dabei helfen, diese Lücke

zu füllen. Bereits im Jahr 2019 hatte mehr als jeder zehnte der knapp 820.000

Beschäftigten in IT-Berufen eine ausländische Staatsangehörigkeit. Künftig

kann das Potenzial der Zuwanderung von IT-Fachkräften noch besser ausgeschöpft

werden. Dies belegt die aktuelle Studie des Kompetenzzentrum

Fachkräftesicherung (KOFA) am Institut der deutschen Wirtschaft (IW).



Die IT-Branche ist für die Gestaltung des digitalen Wandels in Deutschland von

zentraler Bedeutung. Die Unternehmen haben bereits seit vielen Jahren einen

großen Bedarf an IT-Fachkräften und die fortschreitende Digitalisierung lässt

die Nachfrage weiter steigen. So fehlen in Deutschland mittlerweile rund 20.000

IT-Fachkräfte. Insgesamt sind aktuell 87 Prozent der offenen Stellen in diesem

Bereich nur schwer zu besetzen, was die digitale Transformation vieler

Unternehmen stark bremst. Zudem hat die Corona-Pandemie nicht zur allgemeinen

Entspannung der Lage am Arbeitsmarkt geführt. Zwar ist die Zahl der offenen

Stellen im Zuge der Pandemie auch im IT-Bereich (um 14,6 Prozent zwischen März

und Oktober 2020) gesunken, allerdings betrifft dies nicht alle Berufe.

Corona-bedingt wurden digital getriebene Tätigkeiten wie mobiles Arbeiten oder

der Onlinevertrieb deutlich beschleunigt, was die vermehrte Nachfrage von

IT-Fachkräften in den Bereichen IT-Vertrieb, IT-Systemanalyse und

IT-Netzwerktechnik zur Folge hatte. Insgesamt sind damit auch weiterhin viele

IT-Berufe von Fachkräfteengpässen betroffen.







gesucht, also Personen mit Master- oder Diplomabschluss. Hier sind die

Fachkräfteengpässe auch am größten. Da es in diesem Bereich anteilig deutlich

weniger Arbeitslose gibt als bei den Fachkräften mit Berufsausbildung, fällt die

Fachkräftelücke bei Akademikerinnen und Akademikern mit knapp 17.000 Stellen

fast zehn Mal höher aus als bei beruflich Qualifizierten.



Fachkräfte aus dem Ausland könnten helfen, die IT-Fachkräftelücke zu füllen.

Bereits im Jahr 2019 hatte jede zehnte IT-Fachkraft eine ausländische

Staatsangehörigkeit. Künftig sollen die Potenziale der Zuwanderung noch besser

ausgeschöpft werden, zum Beispiel gegenwärtig in den Herkunftsländern Vietnam,

Indonesien und den Philippinen. So werden die dort qualifizierten Fachkräfte

über Perspektiven in Deutschland umfassend informiert. Dabei sollten sowohl

IT-Fachkräfte mit Hochschulabschluss als auch vermehrt IT-Fachkräfte mit

Ausbildungsabschluss in den Blick genommen werden, da hier künftig die

Fachkräfteengpässe, bedingt durch den demografischen Wandel, deutlich steigen

dürften.



"Unternehmen sollten bereits in Stellenanzeigen und ihrem Internetauftritt ihre

Offenheit für internationale Fachkräfte betonen und diese zudem gezielt über

internationale Stellenbörsen ansprechen", sagt Anika Jansen, Autorin der Studie

und Arbeitsmarktexpertin am KOFA. Das KOFA hält zahlreiche Tipps und

Unterstützungsangebote für Unternehmen bereit, wie diese die Vielfalt und die

Integration ausländischer Fachkräfte im Unternehmen verbessern können. Um die

Erwerbspotenziale von internationalen Fachkräften besser auszuschöpfen, helfen

zudem Informationen über die erweiterten Zuwanderungsmöglichkeiten des neuen

Fachkräfteeinwanderungsgesetzes. Diese werden beispielsweise auf dem Portal

"Make it in Germany" angeboten. Unterstützungsangebote zur Einschätzung

ausländischer Berufsqualifikationen bietet für Unternehmen das BQ-Portal, das

Informationsportal für ausländische Berufsqualifikationen.



Über das KOFA: Das Projekt KOFA (Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung) am

Institut der deutschen Wirtschaft startete im Mai 2011 und wird durch das

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Der Fokus des

Projektes liegt in der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

bei der Fachkräftesicherung und der Gestaltung ihrer Personalarbeit. Das KOFA

bietet auf seiner Homepage http://www.kofa.de konkrete Handlungsempfehlungen und

Praxisbeispiele.



