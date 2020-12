Sicher, aber auch komfortabel? - Was die Zwei-Faktor-Authentifizierung bringt (AUDIO)

Frankfurt am Main (ots) - Anmoderationsvorschlag: Beim Online-Shopping konnte es

schon mal vorkommen, dass man mal nach einer TAN, dem Fingerabdruck oder der

Gesichtserkennung gefragt wurde. Hier war es bis jetzt aber auch noch kein Muss.

Mit dem neuen Jahr ändert sich das. Ab dem 1. Januar ist die sogenannte

Zwei-Faktor-Authentifizierung Pflicht. Warum das nicht nur Vorteile hat, weiß

meine Kollegin Helke Michael.



Sprecherin: Man sitzt auf der Couch, der Einkaufswagen beim Online-Shopping ist

voll, man will bezahlen und dann das: Man soll seine Zahlung auch noch von einem

anderen Gerät aus, beispielsweise per Push-TAN, freigeben. Grund ist:







wieder, mit gestohlenen Identitäten oder auch gestohlenen Zugangsdaten im

Internet zu bestellen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung - auch 'starke

Kundenauthentifizierung' genannt - will genau das verhindern."



Sprecherin: Erklärt Christian von Hammel-Bonten, Geschäftsführer von paydirekt,

dem Online-Bezahldienst der deutschen Banken und Sparkassen. Und er begrüßt,

dass viele Zahlvorgänge im Netz dadurch nun sicherer werden. Es gibt aber auch

Nachteile ...



O-Ton 2 (Christian von Hammel-Bonten, 27 Sek): "Der Bezahlprozess wird

aufwendiger. Das heißt, der gewohnte Komfort beim Checkout leidet darunter, und

damit wird es mehr Kaufabbrüche geben. Viele Kunden klappen ihren Laptop

zusammen und brechen damit den Einkauf ab. Das Zweite ist, was wir befürchten,

dass es Shops und Händler gibt, die die notwendige technische Umsetzung nicht

zeitgerecht umsetzen werden können. Das heißt, bestimmte Zahlmethoden, die wir

als Käufer gerne haben möchten, werden nicht mehr zur Verfügung stehen."



Sprecherin: Natürlich gibt es Alternativen ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Während per Rechnung, Lastschrift oder Vorkasse zu zahlen aber mit einem

gewissen Aufwand verbunden ist, bieten viele Shops auch an, bequem und trotzdem

sicher über paydirekt zu zahlen.



O-Ton 3 (Christian von Hammel-Bonten, 28 Sek): "Bei paydirekt gelangen keine

Daten an Dritte. Alle Ihre Daten als Käufer bleiben bei uns in unserem Umfeld.

Wir sind das Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen und arbeiten

dementsprechend natürlich auch nach den geltenden Sicherheits- und

Datenschutzstandards der Deutschen Kreditwirtschaft. Und die gelten

berechtigterweise als die strengsten weltweit. Wenn Sie es möchten, als Käufer,

dann können Sie auch bei uns eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten.

Nötig ist das aber nicht."



Abmoderationsvorschlag: Im neuen Jahr wird uns die Zwei-Faktor-Authentifizierung

noch häufiger begegnen, als sie das ohnehin schon tut. Es gibt aber auch weniger

aufwendige und trotzdem sichere Bezahlverfahren beim Shoppen im Netz. Zum

Beispiel das der deutschen Banken und Sparkassen. Alle Infos dazu finden Sie im

Netz unter paydirekt.de.



Pressekontakt:



Evelyn Paulus

Telefon +49 69 2475382-319

mailto:evelyn.paulus@paydirekt.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120352/4796260

OTS: paydirekt GmbH





