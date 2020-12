Berlin Brands Group startet Akquisitions-Offensive bei Online-HändlerInnen

Berlin (ots) -



- Nach 14 Jahren des profitablen organischen Wachstums bietet BBG als

strategischer Investor neue Perspektiven für Online-Marken.

- BBG übernimmt die Bettwäschen-Marke Sleepwise, zehn weitere Übernahmen stehen

vor der Vertragsunterzeichnung.

- Online-HändlerInnen profitieren nach dem Deal von der langjährigen Erfahrung

beim Aufbau und bei der Skalierung von Internet-Marken.



Die Berlin Brands Group Holding GmbH (BBG) übernimmt die Internet-Marke

sleepwise des Hamburger E-Commerce-Unternehmens neu.land GmbH. Mit diesem ersten

Zukauf startet BBG eine ambitionierte Akquisitions-Initiative bei

FBA-HändlerInnen (Fulfillment by Amazon) und unabhängigen Onlineshop-Betreibern.

UnternehmerInnen mit einem Umsatz von 500.000 bis 30 Millionen Euro erhalten die

Möglichkeit zu einem Verkauf ihres Unternehmens oder ihrer eigenen Online-Marke

an einen strategischen Partner, der mit seinen internationalen Vertriebskanälen

für deutlich schnelleres Wachstum sorgen kann.





Die Transaktionen sollen in weniger als 40 Tagen abgeschlossen werden.HändlerInnen profitieren bei einer Zusammenarbeit mit BBG auch nach dem Verkaufvon der Finanzkraft, der Infrastruktur, den Logistikprozessen, demMulti-Channel-Vertrieb in 28 Ländern und den damit verbundenenWachstumsperspektiven.BBG, einer der Pioniere im Direct-to-Consumer Business, hat zudem einen eigenenWerkzeugkasten für erfolgreichen Markenaufbau: Das zeigen 14 selbst entwickelteEigenmarken mit über 2.500 Produkten. Für das Jahr 2020 plant der BerlinerHidden Champion mit einem Umsatz von über 300 Millionen Euro.Peter Chaljawski, Gründer und BBG-CEO: "Wir werden die Marke Sleepwise zusammenmit Gründer Fabian Gluschke sukzessive in weitere Märkte und Kanäle bringen.Auch das Produktsortiment werden wir gemeinsam mit unseren Teams und unseremLieferantennetzwerk ausbauen." Aktuell steht BBG mit zehn weiteren Marken kurzvor Vertragsunterzeichnung. "Dabei hilft uns aus eigener Erfahrung zu wissen,wie viel Herzblut im Aufbau eines Unternehmens und einer Marke steckt. Wirbegegnen den Unternehmern immer auf Augenhöhe."Das Team von neu.land entwickelt Direct-to-Consumer-Brands und vermarktet dieseüber Online-Marktplätze wie Amazon und eigene Webshops. Fabian Gluschke,Geschäftsführer von neu.land: "Mit dem Verkauf schaffen wir für die MarkeSleepwise, zu der hochwertige Bettwäsche und Bettdecken gehören, einen Zugang zuKunden in allen europäischen Ländern und den USA. Wir können unsere Marke damitauf das nächste Level heben. Die Entscheidung für BBG ist uns leichtgefallen,aufgrund der attraktiven Konditionen und der Möglichkeit, von dem beschleunigtenWachstum auch nach dem Verkauf zu profitieren."Dominik Brichta, Co-Gründer der BBG: "Die Transaktionsbedingungen sind auf dieInteressen des Online Händlers angepasst: Dieser kann sich nach einer kurzenÜbergangsphase mit seinem Geld zurückziehen, das Leben genießen oder etwas Neuesaufbauen. Oder er kann auf eigenen Wunsch als Berater Teil der Entwicklung desGeschäfts bleiben und weiter mitwirken. In jedem Fall profitiert er nach derÜbergabe seines Unternehmens finanziell von einer Earn-Up Regelung fürzusätzliche Erträge, die BBG durch die Skalierung über ihre globale E-CommercePlattform realisieren kann."Interessierte VerkäuferInnen finden Informationen und Kontaktmöglichkeiten unterhttp://www.berlin-brands-group.com . Hier kann jeder Interessierte seinUnternehmen oder seine Marken gratis bewerten lassen.Über die Berlin Brands Group:Die Berlin Brands Group (BBG) ist ein weltweit agierendes E-Commerce-Unternehmenund einer der Pioniere im Direct-to-Consumer Business. DieInternet-Marken-Company verkauft aktuell unter 14 Eigen-Marken in 28 Ländern undüber 100 Kanälen 2500 Produkte, die ein schöneres und besseres Lebenermöglichen. Als eines der wenigen Unternehmen, das seit der Gründung profitabelist, wächst die Berlin Brands Group überwiegend aus dem eigenen Cashflow. DasUnternehmen beschäftigt über 700 MitarbeiterInnen in fünf Ländern underwirtschaftet im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 300 Mio. Euro (2019: 216Mio. Euro).Weitere Informationen:Berlin Brands Group: mailto:media@go-bbg.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150164/4796278OTS: Berlin Brands Group