DAX – Abwärtsgap zum Wochenstart

Anzeige

Das am vergangenen Freitag („DAX – Korrektur einplanen“) skizzierte Abwärtsszenario für den DAX® kommt zum Wochenstart so richtig in die Gänge: Der Index startete mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und gab im Anschluss weiter nach bis in den …

Diesen Artikel teilen