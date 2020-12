Evotec sichert sich Zugang zur Plattform von Alloy Therapeutics

Die Biotech-Unternehmen Evotec und Alloy Therapeutics haben eine Kooperation vereinbart, mit der das Unternehmen aus Hamburg die eigene Antikörper-Forschungsplattform erweitern will: „Im Rahmen dieser Vereinbarung erhält Evotec Zugang zu Alloys ATX-Gx-Maus-Plattform zur best-in-class in vivo Erforschung vollständig humaner monoklonaler Antikörper („mAb”), die sowohl in ihren eigenen als auch in verpartnerten F+E-Projekten ...